"سكت للأبد".. كيف تناولت وسائل الإعلام الغربية "وفاة" خاشقجي؟

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، وفاة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي إثر شجار داخل قنصليتها في اسطنبول.

وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على تلك الواقعة، التي ختمت رحلة البحث عن خاشقجي بعد أكثر من أسبوعين من التقصي.

1- "ذا هيل":

تحت عنوان "الملك يفصل مسؤولين كبار مُعلنًا مقتل الصحفي المختفي في القنصلية"، نشرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، تقريرًا حول إعفاء سعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبيهما.

وتقول الصحيفة إن هذه الإقالات تأتي بعد أن ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن خاشقجي مات بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

2- "لوس أنجلوس تايمز":

جاء عنوان صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، على النحو التالي: "السعوديون يعترفون بوفاة خاشقجي ويقولون إنهم أقالوا مسؤولين كبارًا".

وقال تقرير الصحيفة، إن المملكة العربية السعودية اعترفت رسميًا يوم الجمعة بوفاة الصحفي جمال خاشقجي، مضيفة أنه توفي في مشاجرة داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا، وأن 18 شخصًا قد تم اعتقالهم فيما يتعلق بالتحقيق.

3- "نيويورك تايمز":

صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في عنوانها: "السعودية تقول إن جمال خاشقجي قُتل في شجار داخل القنصلية".

وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة الأمريكية، أن السعودية قالت يوم السبت إن "الصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل أكثر من أسبوعين، مات بعد نقاش وشجار بالأيدي مع عدد من الرجال الذين لم تسمهم داخل قنصلية السعودية باسطنبول".

4- "واشنطن بوست":

"السعودية تفصل 5 مسؤولين كبار، وتعتقل 18 سعوديًا، وتقول إن خاشقجي قُتل في قتال داخل القنصلية"، كان هذا عنوان صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية، في تقريرها الذي تناول القضية.

وقالت الصحيفة، إن حكومة السعودية اعترفت في ساعات مبكرة من السبت، أن جمال خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية باسطنبول، وقالت إنه مات جراء اشتباك بالأيدي، ولكن تلك الشهادة الجديدة لا تفعل شيئًا سوى القليل لتخفيف المطالب الدولية بمحاسبة المملكة.

5- "أسوشيتدبرس":

كان عنوان وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية "السعودية تعترف أن خاشقجي ميت".

وتقول الوكالة في تقريرها، بعد ثلاثة عقود من العمل ككاتب، خمد الصوت المؤثر في الشؤون السعودية، وبعد 18 يومًا من اختفاء جمال خاشقجي، اعترفت السعودية في صباح يوم السبت، أن الصحفي البالغ من العمر 59 عامًا مات فيما وصفته بـ "شجار بالأيدي" داخل القنصلية السعودية باسطنبول.

6- "وول ستريت جورنال":

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت في عنوانها: "السعوديون يقولون إن قتالًا داخل القنصلية أدى لوفاة الصحفي".

وأضافت في التفاصيل، أن السعودية اعترفت ولأول مرة، يوم السبت، بأن الصحفي جمال خاشقجي قُتل داخل قنصليتها باسطنبول، لتضع حد لأسابيع من عدم اليقين بشأن مصير الناقد للحكومة السعودية.

7- "الجارديان":

"السعودية تعترف بأن خاشقجي قُتل، ولكن تقول إنه مات في "قتال بالأيدي"، كان هذا عنوان صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقريرها صباح يوم السبت.

وتقول الصحفية في التقرير: "اعترفت السعودية بأن الصحفي جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد زيارته قنصلية بلاده باسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري متوفي، وزعمت الرياض بأنه قُتل في "شجار بالأيدي" مع مسؤولين سعوديين".

8- "فوكس نيوز":

تحت عنوان "جمال خاشقجي، الكاتب والناشط المختفي، قُتل في شجار، بحسب تقارير لوسائل إعلام سعودية حكومية"، سلطت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية الضوء على وفاة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الشبكة في التفاصيل، إن جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري، قُتل في شجار، بحسب وسائل الإعلام السعودية الحكومية.

9- "التليجراف":

نشرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، تقريرًا حول وفاة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، تحت عنوان: "السعوديون يعترفون بأن جمال خاشقجي قُتل داخل في شجار داخل قنصليتهم".

وذكرت الصحيفة في التقرير، أن السعودية اعترفت في ليل يوم الجمعة، بأن الصحفي المختفي جمال خاشقجي قُتل في قنصليتها باسطنبول، بحسب تقارير وسائل إعلام حكومية.

10- "هآرتس":

تحت عنوان: "السعودية تؤكد أن الصحفي خاشقجي مات في شجار بالأيدي داخل قنصلية اسطنبول".

وفي التفاصيل، قالت الصحيفة إن "المملكة العربية السعودية أكدت للمرة الأولى، صباح السبت، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد توفي أثناء "قتال بالأيدي" داخل القنصلية السعودية في اسطنبول".

وأعلن النائب العام السعودي، في ساعات مبكرة من صباح السبت، وفاة المواطن جمال خاشقجي داخل القنصلية التركية نتيجة شجار.

واختفى الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية لإنهاء إجراءات الزواج، ومنذ تغيبه، شكلت تركيا لجنة للتحقيق في اختفائه، فيما أكدت السعودية مرارًا أن الكاتب الصحفي غادر قنصليتها.

وذكر النائب العام، حسبما نقلت "الإخبارية"، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

وأكد النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.