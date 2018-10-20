بعد إعفائه من منصبه بسبب "خاشقجي".. تغريدة جديدة من "القحطاني" إلى زملائه

القاهرة - مصراوي:

وجّه المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، رسالة إلى زملائه بعد إصدار العاهل السعودي الملك سلمان أمرًا بإعفائه من منصبه.

وقال القحطاني، في تغريدة على موقع تويتر: "زملائي وأبنائي في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية الذين تشرفت بالعمل معهم.. لكم من التقدير أعظمه، ومن الشكر أجزله؛ على هذه السنوات الجميلة التي قضيناها سويًا في خدمة وطننا العظيم".

وتابع القحطاني بالقول، "والشكر موصول لكل الزملاء في كافة إدارات الديوان الملكي الأخرى. ودعواتي لكم دائمًا بالتوفيق والسداد".

وكان الملك سلمان أمر بإعفاء سعود القحطاني، وأحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة، من منصبيهما.