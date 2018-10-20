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    بعد إعلان السعودية وفاته.. أول تعليق من خطيبة جمال خاشقجي

    04:55 ص السبت 20 أكتوبر 2018
    بعد إعلان السعودية وفاته.. أول تعليق من خطيبة جمال خاشقجي

    خديجة جنكيز

    القاهرة - مصراوي:

    نعت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خطيبها المتوفي في عدة تغريدات على موقع تويتر.

    وقالت خديجة: "رحمك الله يا حبيبي جمال وجعل مثواك الفردوس الأعلى مع سيد الشهداء حمزة".

    وأضافت في تغريدة أخرى، إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا حبيبي جمال لمحزونون.

    وأعلن النائب العام السعودي، في ساعات مبكرة من صباح السبت، وفاة المواطن جمال خاشقجي داخل القنصلية التركية نتيجة شجار.

    واختفى الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية لإنهاء إجراءات الزواج، ومنذ تغيبه، شكلت تركيا لجنة للتحقيق في اختفائه، فيما أكدت السعودية مرارًا أن الكاتب الصحفي غادر قنصليتها.

    وذكر النائب العام، حسبما نقلت "الإخبارية"، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

    وأكد النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.

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