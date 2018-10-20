ترامب معلقًا على وفاة خاشقجي: أفضل أن يكون هناك نوع من العقوبات

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه استمع لأقوال أشخاص آخرين حول قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأنه سيرى ما حدث وسيعمل مع الكونجرس حول هذا الموضوع.

وأضاف ترامب، أفضل أن يكون هناك نوع من العقوبات.

وشدد ترامب على أنه لن يأخذ خطوات متسرعة، ولن يتم إلغاء صفقات تبلغ قيمتها 110 مليار دولار، وتمثل السعودية خطوة أولى بالنسبة لنا، وعلى هذا الأساس سيتم تسخير أعداد كبيرة من الموظفين، وهناك أيضًا أموال طائلة لم نشهد لها مثل في التاريخ، أفضل أن نبقي المليون وظيفة بدلًا من التطرق إلى قرارات سريعة.

وأكد ترامب، على أن السعودية حليف لنا ونحتاجها لمواجهة إيران، وسيتم حل تلك المشكلة، وأنه يوجد لدينا أطراف أخرى وثالثة معنية، وتركيا معنية، وهم أصدقاء.

وقال ترامب إن تركيا والسعودية قد لا تكونان مقربتين من أمريكا بنفس القدر.