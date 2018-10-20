  • عاجل:السعودية تُعلن "وفاة" جمال خاشقجي.. ماذا حدث؟ - (تغطية خاصة)

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    رويترز: "بن سلمان" لم يكن يعلم بوفاة "خاشقجي".. والجثة غير معروف مكانها

    02:32 ص السبت 20 أكتوبر 2018
    رويترز: "بن سلمان" لم يكن يعلم بوفاة "خاشقجي".. والجثة غير معروف مكانها

    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    القاهرة - مصراوي:

    ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، في نبأ عاجل لها، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لم يكن لديه علم بالعملية التي تسببت في وفاة جمال خاشقجي، بحسب ما صرح مسؤول سعودي على علم بالتحقيق السعودي.

    وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، بحسب الوكالة، أنه لم يكن هناك أوامر لهم بقتله أو حتى خطفه، مضيفًا أن أوامرهم كانت إعادة معارضي المملكة للسعودية مرة أخرى.

    وقال المسؤول: "محمد بن سلمان لم يكن لديه علم بهذه العملية. وبالتأكيد لم يأمر بخطف أو قتل أي شخص. ولكنه كان على علم بالتعليمات التي توصي بإخبار الناس أن عليهم العودة".

    وحول جثة خاشقجي، أكد المسؤول، أن مكان جثة خاشقجي غير واضح، بعد أن تم تسليمه إلى "متعاون محلي"، ولم يكن هناك أي أثر له في القنصلية.

    وأعلن النائب العام السعودي، في ساعات مبكرة من صباح السبت، وفاة المواطن جمال خاشقجي داخل القنصلية التركية نتيجة شجار.

    واختفى الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية لإنهاء إجراءات الزواج، ومنذ تغيبه، شكلت تركيا لجنة للتحقيق في اختفائه، فيما أكدت السعودية مرارًا أن الكاتب الصحفي غادر قنصليتها.

    وذكر النائب العام، حسبما نقلت "الإخبارية"، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

    وأكد النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.

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