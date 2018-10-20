  • عاجل:النائب العام السعودي يعلن وفاة خاشقجي رسميًا.. تعرف على التفاصيل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    مصدر سعودي: المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة حول خاشقجي

    12:27 ص السبت 20 أكتوبر 2018
    مصدر سعودي: المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة حول خاشقجي

    جمال خاشقجي

    كتب &ndash; محمد عطايا:

    قال مصدر مسؤول بالسعودية، إن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في موضوع المواطن جمال خاشقجي، وتؤكد محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.

    وأعلن النائب العام السعودي، أن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته نتيجة شجار.

    ونقلت سكاي نيوز، عن وكالة الأنباء السعودية، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.

    جمال خاشقجي وفاة جمال خاشقجي هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة شجار داخل القنصلية الكاتب الصحفي السعودي الموقوفين النائب العام السعودي القنصلية السعودية تركيا أردوغان سعود قحطاني

    الخبر التالى:

    أمر ملكي بإعفاء مسؤولين بالاستخبارات السعودية من مناصبهم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان