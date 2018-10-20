مصدر سعودي: المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة حول خاشقجي

كتب – محمد عطايا:

قال مصدر مسؤول بالسعودية، إن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في موضوع المواطن جمال خاشقجي، وتؤكد محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وأعلن النائب العام السعودي، أن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته نتيجة شجار.

ونقلت سكاي نيوز، عن وكالة الأنباء السعودية، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.