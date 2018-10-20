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    أمر ملكي بإعفاء مسؤولين بالاستخبارات السعودية من مناصبهم

    12:30 ص السبت 20 أكتوبر 2018
    أمر ملكي بإعفاء مسؤولين بالاستخبارات السعودية من مناصبهم

    العاهل السعودي الملك سلمان

    كتب - هشام عبد الخالق:

    أمر العاهل السعودي الملك سلمان بإعفاء مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليف الشايع.

    وأعفى الملك سلمان كذلك، مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.

    وكان العاهل السعودي الملك سلمان، أصدر أمرًا ملكيًا آخر بإعفاء سعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبيهما.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.

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