بعد إعلان وفاة خاشقجي.. الملك سلمان يأمر بإعادة هيكلة الاستخبارات السعودية
12:22 ص السبت 20 أكتوبر 2018
القاهرة - مصراوي:
أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
وكان الملك سلمان أمر بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبيهما.
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