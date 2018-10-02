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    محكمة تركية تؤيد أحكامًا بالسجن مدى الحياة بحق صحفيين بارزين

    10:52 م الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
    محكمة تركية تؤيد أحكامًا بالسجن مدى الحياة بحق صحفيين بارزين

    محكمة تركية

    اسطنبول (د ب أ)

    أيدت محكمة في اسطنبول اليوم الثلاثاء، عقوبة السجن مدى الحياة بحق ستة أشخاص بينهم ثلاثة صحفيون بارزون، بعد إدانتهم بأنهم كانوا على صلة بمخططي محاولة الانقلاب في عام 2016، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

    وحكم على احمد التان وشقيقه محمد التان ونازلي ايليكاك بالسجن مدى الحياة بزعم علاقتهم برجل الدين التركي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه انقرة بالتآمر لتنفيذ الانقلاب الفاشل من جانب فصيل من الجيش.

    وكان الأخوان ألتان من أشد منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان وكانا يعملان في وسائل الإعلام المعارضة.

    وكانت إيليكاك تعمل بصحيفة مرتبطة بحركة جولن.

    كما أيدت محكمة الاستئناف في اسطنبول أحكاما مشددة بالسجن المؤبد ضد ثلاثة صحفيين آخرين - وهم فيفزي يازجي ويعقوب سيمسيك وسوكرو توجرول أوزسينجول، والذين أُدينوا أيضا بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، حسب ما أوردته الأناضول.

    ووصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكم الصادر يوم الثلاثاء بأنه "حكم بربري، وسابقة مزعجة للغاية. هذا ليس إلا قتل قضائي".

    اسطنبول السجن مدى الحياة الانقلاب فتح الله جولن انقرة

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