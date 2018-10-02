انتقادات للشرطة الألمانية بعد العنف المفرط في اعتقال سارق (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

أثار مقطع فيديو للشرطة الألمانية في العاصمة برلين، أثناء اعتقالها لمشتبه به يبلغ من العمر 22 عامًا، انتقادات ضد الشرطة الألمانية.

ويظهر المقطع الذي عرضه برنامج "شباب توك" المذاع على قناة "دويتشه فيله" ويقدمه جعفر عبد الكريم، الشرطة وهي تعتقل الشاب الذي يبدو أنه من أصول إفريقية، ومحاولته الدفاع عن نفسه.

وأثناء محاولته الدفاع عن نفسه، تصاعد الوضع حيث تشبث أحد الضباط بالمشتبه به، وبدأ آخر في ضربه، ليقوم شهود العيان بالصراخ في وجه الشرطة صائحين: "لماذا تضربونه؟".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه تم اعتقال أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 16 و36 عامًا بشكل مؤقت، وجرح ثلاثة عناصر من الشرطة ومعالجتهم في عيادة خارجية، ويتم التحقيق في القضية بتهمة خرق خطير للسلم العام.

وانتقد الكثيرون ممن شاهدوا مقطع الفيديو على تويتر تعامل الشرطة العنيف، وعند سؤال الشرطة عن العنف في الفيديو ردت بـ "مقاطع الفيديو هي مجرد مقتطفات لما حدث في وقت تعرض فيه زملاؤنا للهجوم"، معلنة أنها ستحقق مع الضابطين للاشتباه بالتسبب في أذى جسدي.