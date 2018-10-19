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فرنسا سترسل حاملة طائرات إلى المحيط الهندي لحماية حرية الملاحة

08:24 م الجمعة 19 أكتوبر 2018
فرنسا سترسل حاملة طائرات إلى المحيط الهندي لحماية حرية الملاحة

فرنسا سترسل حاملة طائرات إلى المحيط الهندي لحماية

باريس (أ ش أ)

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها سترسل حاملة طائراتها (شارل ديجول) إلى المحيط الهندي للدفاع عن حرية الملاحة ، في وقت يتزايد فيه التواجد الصيني في هذه المنطقة البحرية.

ونقلت قناة (فرانس 24) عن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنسا بارلي، قولها لصحيفة (لا بروفانس) الفرنسية، إن حاملة الطائرات شارل ديجول ، التي يجري تجديدها حاليا في ميناء طولون جنوبي فرنسا ، ستكون مستعدة للإبحار إلى المحيط الهندي في مطلع العام القادم.

وأضافت بارلي "لقد وقفت فرنسا دائما في الصفوف الأولى دفاعا عن الحق في حرية الملاحة في المياه الدولية ، وعندما تحدث مخالفات لهذا المبدأ الأساسي للقانون الدولي ، كما هو الحال في بحر الصين الجنوبي ، يجب أن نستعرض حريتنا في الإبحار في مثل هذه المياه".

وكانت حاملة المروحيات الفرنسية (ديكسمود) أبحرت في بحر الصين الجنوبي في مايو الماضي ، كما حلق سرب جوي فرنسي فوق المنطقة في أغسطس.

وفي مايو أيضا ، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، خلال زيارة إلى أستراليا ، إنه لا يمكن السماح لأي دولة بالسيطرة على المنطقة ، مؤكدا أن فرنسا وأستراليا والهند تتحمل مسؤولية حماية المنطقة من "الهيمنة"، في إشارة لقوة بكين المتنامية.

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حاملة طائرات فرنسية شارل ديجول حرية الملاحة المحيط الهندي فرنسا

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