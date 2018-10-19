سقوط تهمة الاحتيال البنكي عن مدير حملة ترامب الانتخابية السابق

كتب- محمد عطايا:

أسقط قاضٍ أمريكي اليوم الجمعة، بعض التهم الموجهة ضد مدير حملة ترامب الانتخابية السابق، بول مانافورت، في قضية الاحتيال على بنك ولاية فرجينيا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وأضاف القاض الأمريكي، أنه سيتم الحكم على بول مانافورت في الثامن من فبراير القادم، في قضية الاحتيال الضريبي والبنكي.

ويقول مكتب المحامي الخاص، إنه ليس من الواضح متى سيكمل مانافورت تعاونه في التحقيق بالتورط الروسي في الانتخابات الأمريكية الماضية.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أمس الخميس، نقلا عن مصدر مطلع في وزارة العدل الأمريكية قوله إن المحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، سينهي تحقيقه بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح المصدر، الذي رفض الافصاح عن هويته، أن نائب وزير العدل رود روزنشتاين لم يحدد لمولر موعدا محددا للانتهاء من تحقيقه.

وأضاف المصدر: "يجب على مولر وفريقه تقديم تقرير سري لروزنشتاين بعد الانتهاء من التحقيق. وبالنسبة للتوقيت، فإن التحقيق لا يزال جاريا، وأتوقع أن يستمر لفترة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس"، المقررة في 6 نوفمبر القادم.