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المخابرات الأمريكية "قلقة" من تدخل روسيا والصين وإيران في الانتخابات

08:13 م الجمعة 19 أكتوبر 2018
المخابرات الأمريكية "قلقة" من تدخل روسيا والصين وإيران في الانتخابات

القاهرة - مصراوي:

أعرب مسؤولو المخابرات الأمريكية عن قلقهم من جهود كلًا من روسيا، والصين، وإيران، في التأثير على الناخبين الأمريكيين، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد في نوفمبر المقبل انتخابات نصفية، ستكون في منتصف الفترة الأولى للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وسيتم التنافس على 435 مقعدًا من مجلس النواب الأمريكي، وعلى 35 مقعدًا من أصل 100 لمجلس الشيوخ وستشمل 39 ولاية ومقاطعة.

وفي نفس اليوم ستكون هناك أيضًا انتخابات اختيار العمدة لعدة مدن في الولايات المتحدة منها: نيوآرك وفينيكس وسان فرانسيسكو والعاصمة واشنطن وناشفيل.
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المخابرات الأمريكية روسيا الصين إيران الانتخابات الأمريكية

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