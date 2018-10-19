مقتل أكثر من 20 شخصًا في حادث مروري بجنوب إفريقيا

جوهانسبرج (د ب أ)

قال وزير النقل المحلي في جنوب إفريقيا، إن 20 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب كثيرون في حادث مرور جماعي على طريق سريع في شمال البلاد اليوم الجمعة.

ووقع الحادث عندما انحرفت شاحنة على الجانب الآخر من الطريق السريع بعد انفجار أحد إطاراتها ، مما تسبب في فقدان السائق السيطرة عليها، وفقا لما قاله ماكوما ماخوروبيتجي، وزير النقل في مقاطعة ليمبوبو.

وقال ماخوروبيتجي إن العديد من المركبات لم تتمكن من التوقف في الوقت المناسب لتجنب الاصطدام، بما في ذلك حافلة صغيرة مكتظة بالركاب.

ووقع الحادث قبيل الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) على الطريق السريع بين كرانسكوب وموديموول ، وفقا لما ذكرته منظمة الانقاذ إي آر 24، التي وصلت إلى الموقع مع فرق خدمات الطوارئ الأخرى. وقالت المنظمة إن بعض الضحايا أصيبوا بجروح خطيرة.

وقال ماخوروبيتجي إن عدد القتلى قد يرتفع.