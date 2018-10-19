ترامب يؤكد: بومبيو لم يستمع لما حدث في القنصلية

القاهرة - مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، لم يطّلع على أي تسجيلات أو مقاطع فيديو حول الأحداث المتعلقة بالقنصلية السعودية.

وأكد ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر" أن هذا ما هو إلا "أخبار زائفة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد أنه لم يستمع مطلقًا إلى تسجيلات حصلت عليها السلطات التركية بشأن قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أنه لم يرى أي نصوص مترجمة لما جاء في التسجيلات كما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية وفقا لمصادرها.

ومن جانبه، نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، ما تردد عن اعطاء أنقرة تسجيل صوتي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أو أي مسؤول آخر بخصوص الصحفي السعودي المُختفي جمال خاشقجي، حسبما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وكان مسؤول تركي رفيع المستوى قد زعم، في تصريحات أدلى بها لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية، إن بومبيو استمع إلى تسجيل يقول المحققون الأتراك إنه يعود لحادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وزعم المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم كشف النقاب عن هويته، إن بومبيو استمع إلى التسجيل خلال زيارته الأخيرة لتركيا يوم الأربعاء وكان مصحوبا بترجمة مكتوبة طبق الأصل.