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جون بولتون يتوجه إلى موسكو للقاء كبار القادة الروس غدًا

08:02 م الجمعة 19 أكتوبر 2018
جون بولتون يتوجه إلى موسكو للقاء كبار القادة الروس غدًا

كتب – محمد عطايا:
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إنه سيتوجه إلى موسكو غدًا، للقاء كبار القادة الروس، بمن فيهم وزير الخارجية سيرجي لافروف، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، لمواصلة المناقشات التي بدأت في هلسنكي بين البلدين.

أعلن مكتب الرئاسة الروسية - الكرملين اليوم الثلاثاء عن زيارة مرتقبة لمستشار الامن القومي الأمريكي جون بولتون الى موسكو يلتقي خلالها بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وأكد يوري أوشاكوف، المسؤول في الكرملين، هذا النبأ، وأضاف أن بولتون سيجتمع مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشف.

وعقد ففي السادس عشر من يوليو الماضي، قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي في مدينة هلسنكي العاصمة الفنلندية.
واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المباحثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب كانت "بناءة وصريحة"، وأضاف "قدمنا ورقة للزملاء الأميركيين تتضمن جملة مقترحات حول خفض التسلّح".
وفي مؤتمر صحفي بختام القمة التي جمعتهما في هلسنكي، اعتبر بوتين أنه يمكن لواشنطن وروسيا التعاون لحل الأزمة الإنسانية وعودة النازحين في سوريا، مشدداً على أن كلاً من البلدين يمكنهما أن يأخذا على عاتقيهما القيادة في تسوية الأزمة السورية.

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