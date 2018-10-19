قطار يقتل أكثر من 50 شخصًا في الهند (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

قُتل أكثر من 50 شخصًا في حادث مأساوي مرعب، جراء دهس قطار حشدًا كبيرًا من الناس، اليوم الجمعة، بعد انحرافه عن المسار بضواحي مدينة أمريتسار في ولاية بنجاب شمال غرب الهند، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وتوثق لقطات مصورة من الموقع لحظة الكارثة، وتظهر اصطدام القطار الذي كان يتحرك بسرعة عالية مع حشد كبير من الناس ضم 500 إلى 700 شخص اجتمعوا قرب رصيف المحطة للمشاركة في حفل ديني.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن المشاركين في الحفل، الذين اجتمعوا لمشاهدة طقس إشعال مجسم رافانا، أحد أبطال الأسطورة الهندوسية رامايانا، لم يسمعوا صوت القطار المقترب بسبب دوي انفجارات الألعاب النارية.