مبعوث بوتين إلى سوريا يطلع الأسد على نتائج جولته العربية

دمشق (د ب أ)

أطلع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف الرئيس السوري بشار الاسد على نتائج جولته التي شملت عددا من الدول العربية قبل زيارته الى دمشق، مؤكداً أن بلاده تسعى من خلال هذا الحراك الدبلوماسي إلى تبادل الآراء حول قضايا المنطقة وخاصة العملية السياسية في سوريا واستكمال معركة القضاء على الإرهاب بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها.

وجاء في بيان رئاسي سوري نقلته مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لرئاسة الجمهورية السورية اليوم الجمعة أن الرئيس الاسد استقبل المبعوث الروسي اليوم وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة على المسار السياسي وعملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي حيث أعرب لافرينتييف عن ارتياح الجانب الروسي للإيجابية التي تبديها دمشق وانفتاحها على كل ما من شأنه المساهمة في المضي قدماً وتحقيق التقدم المنشود على هذا المسار، مؤكداً أن هذا الأمر يساعد في سحب الذرائع من بعض الدول التي تمارس ضغوطاً كبيرة بغية عدم تحقيق أي تقدم في العملية السياسية لكي تتمكن لاحقاً من تحميل دمشق وحلفائها مسؤولية ذلك .

وأكد الرئيس الأسد أن "بعض الدول في المنطقة والعديد من الدول الغربية تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة الضغوط لفرض إرادتها على السوريين وهو ما قد يعيق إحراز أي تقدم" لافتا إلى أن سوريا مستمرة في العمل مع كل من لديه الإرادة الحقيقية للقضاء على الإرهاب وإعادة الاستقرار وفي الوقت نفسه متمسكة بحقها الذي كفلته المواثيق الدولية بعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال البيان الرئاسي السوري أن " الحديث تطرق إلى موضوع عودة السوريين الذين اضطرتهم ظروف الحرب لمغادرة بلدهم" حيث أكد الرئيس الأسد أن عودة السوريين إلى بلدهم هي هدف أساسي ومن الأولويات بالنسبة لعمل الحكومة وهي مستمرة في العمل على تأمين كل ما يلزم لعودتهم.