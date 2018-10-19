بعد أزمة خاشقجي .. خُطبة الجمعة في السعودية تدعو لمحاربة "الافتراءات"

كتبت – إيمان محمود

اعتبر خطيب المسجد الحرام في مكّة المكرمة خلال صلاة الجمعة أن السعودية تواجه حملة "افتراءات وشائعات"، منذ اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في تركيا.

ودعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السُديس، السعوديين إلى التلاحم لمواجهة تلك الافتراءات.

وتتعرض السعودية لضغوط دولية في قضية اختفاء جمال خاشقجي، إثر زيارته قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري.

وقال السُديس في خطبة الجمعة "ترديد الاتهامات والادعاءات والحملات الإعلامية المغرضة لن يثني السعودية عن التمسك بمبادئها وثوابتها".

وأضاف أن "الحملة" ضد المملكة "تستفزّ مشاعر أكثر من مليار مسلم" حول العالم.

وتابع أن المملكة "تعتمد في ذلك على الله وحده ثم على حكمة قادتها وتلاحم أبنائها، فهي الكفيلة بمواجهة المزاعم الباطلة والمحاولات الفاشلة"، داعيًا إلى "الاعتماد على الحقائق ونبذ القفز إلى التكهنات وبناء المواقف على أساس الافتراءات".

ويُجري فحص العينات التي جمعت من مقر القنصلية السعودية ومن مقر إقامة القنصل في عمليات بحث هذا الأسبوع بحثا عما إذا كانت تطابق الحمض النووي لخاشقجي.

ولم يتضح بعد ما حدث لخاشقجي، حيث شوهد لآخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول، للحصول على وثائق يحتاجها لزواج خطيبته خديجة جنكيز.

ويعتقد الأتراك أن اعتداءا وصراعًا وقع في المبنى، فيما يصرّ المسؤولون السعوديون على أن خاشقجي قد ترك القنصلية بعد ذلك بوقت قصير ولم يصب بأذى.