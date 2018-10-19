الإمارات: أمن الشرق الأوسط يعتمد على السعودية

(أ ف ب):

حذّرت الإمارات العربية المتحدة، الجمعة من محاولة "تقويض استقرار" السعودية و"تحجيم دورها"، على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، معتبرة أن أمن منطقة الشرق الأوسط يعتمد على المملكة.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه على موقع "تويتر"، "في هذا الذي يجري، نقف بصلابة ضد التسييس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها، لا خيار دون ذلك".

وتابع "يعتمد أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي وإقتصادي وديني"، معتبرا أنه "لا بد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة بكل ما يحمله ذلك من أهمية، وبين استهداف الرياض ودورها".

وتتعرض الرياض لضغوط دولية في قضية اختفاء الصحفي إثر زيارته قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الحالي.

ويقول مسؤولون في الأجهزة الأمنية التركية إن خاشقجي قتل داخل القنصلية على أيدي فريق سعودي جاء خصيصا الى تركيا لاغتياله، بينما نفت الرياض التقارير أن تكون أعطت أوامر بقتله، مؤكّدة أنه غادر القنصلية بعد وقت قصير من زيارتها.

وأقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرّة الأولى الخميس، بأنّ الصحفي مات على الأرجح، متوعّدًا بردّ "قاس جدًا" على الرياض إذا ثبُتت مسؤوليتها في مقتله.