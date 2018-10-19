شرطة إندونيسيا تقتل شخصين يشتبه أنهما من المتشددين

جاكرتا- (د ب أ):

ذكر متحدث باسم الشرطة في اندونيسيا، اليوم الجمعة، أن شرطة مكافحة الارهاب قتلت شخصين يعتقد أنهما من المتشددين، وذلك في اشتباكات بمقاطعة سومطرة الشمالية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، ديدي براسيتيو، إن رجال الشرطة استخدموا قوة مميتة بعد أن فتح المشتبه بهما النار عليهم، كما تعرضوا لهجوم بسكين، خلال عملية بمنطقة "تانجونج بالاي" مساء أمس الخميس.

وعثرت الشرطة على خمس قنابل بحوزة المشتبه بهما.

وذكر المتحدث أن المشتبه بهما القتيلين أعضاء

بجماعة "أنصار الدولة" وهي شبكة محلية تابعة لتنظيم داعش المسؤولة عن تنفيذ هجمات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس ومقرا شرطة في مدينة سورابايا في مايو الماضي.

وأسفرت هجمات سورابايا عن مقتل 28 شخصا، بينهم 13 فردا من الاسرتين اللتين شنتا الهجمات.