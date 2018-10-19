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قتلى وجرحى في قصف لطائرات التحالف لمسجد بريف دير الزور السورية

02:57 م الجمعة 19 أكتوبر 2018
قتلى وجرحى في قصف لطائرات التحالف لمسجد بريف دير الزور السورية

أرشيفية

دمشق- (د ب أ):

قصفت طائرات التحالف الدولي لمكافحة داعش، اليوم الجمعة، مسجداً في بلدة بريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى .

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية إن أكثر من 20 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح، في قصف طائرات التحالف الدولي لمسجد عثمان في بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي خلال صلاة الجمعة.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ان أعداد القتلى والجرحى مرشحة للارتفاع نظراً لوقوع دمار كبير في مبنى المسجد، وعدم وجود نقاط طبية في المدينة التي تشهد يومياً قصفاً من طائرات التحالف".

وتقع بلدة السوسة، إضافة إلى ثلاث بلدات أخرى في منطقة شرق الفرات، تحت سيطرة تنظيم داعش، الذي تخوض ضده قوات سورية الديمقراطية(قسد) معارك عنيفة منذ أكثر من شهرين للقضاء عليه شرق الفرات.

سوريا تنظيم داعش المعارضة السورية التحالف الدولي

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