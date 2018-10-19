الصين وأمريكا تتفقان على تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للبلدين

بكين/سنغافورة - (أ ش أ):

اتفق عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الوطني الصيني "وي فنغ خه" مع وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" على السيطرة على المخاطر وتعميق الثقة المشتركة، من أجل جعل العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين أحد عوامل تحقيق استقرار العلاقات الصينية - الأمريكية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين في سنغافورة على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء الدفاع الخامس آسيان- بلس، والفعاليات الموازية الأخرى المقررة من يوم الخميس حتى غد السبت.

وقال "وي فنغ خه" –وفقا لوزارة الدفاع الصينية اليوم- إن تعزيز التعاون من أجل تحقيق التنمية المربحة للجانبين هو الخيار الوحيد لإقامة علاقة دائمة بين بكين وواشنطن، وإن دعم الثقة المتبادلة هو أفضل قوة متماسكة لتعزيز التبادلات بين الجيشين، كما أن الاحترام والتسامح هما الوسيلتان الصحيحتان للتعامل مع الخلافات والمشكلات.

وأشار إلى أن الصين تتمسك بمباديء ثابتة موجهة لقضايا تايوان وبحر الصين الجنوبي، وأن القوات المسلحة الصينية تتخذ موقفا ثابتا بشأن حماية السيادة الوطنية والأمن والتنمية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" إن هناك خلافات بين الولايات المتحدة والصين، لكن تلك الخلافات لا تعني حتمية المواجهة، كما أن التنافس لا يعني العداء.

وأكد ماتيس أن الولايات المتحدة مخلصة في تعزيز العلاقات بين القوات المسلحة الصينية والأمريكية، وتأمل في دعم التبادلات بين القوات المسلحة للجانبين على كافة المستويات والاستفادة من آلية الثقة المتبادلة والتعاون، من أجل دفع العلاقات بين القوات المسلحة للجانبين قدما على المسار الصحيح.