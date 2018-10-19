رئيس وزراء باكستان يشارك في مؤتمر مستقبل الاستثمار في السعودية

إسلام آباد- (د ب أ):

قرر رئيس وزراء باكستان عمران خان المشاركة في مؤتمر مستقبل الاستثمار في السعودية المعروف باسم "دافوس الصحراء" رغم انسحاب العديد من الشخصيات العالمية على خلفية حادث اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في الوقت الذي تسعى فيه إسلام آباد إلى تأمين مساعدات مالية خارجية لسد العجز الكبير في مواردها المالية.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، إن نجم الكريكت الباكستاني السابق ورئيس الوزراء الجديد سيزور العاصمة السعودية الرياض يوم 23 أكتوبر الحالي ويشارك في مؤتمر مستقبل الاستثمار في السعودية.

وأضافت الوزارة في بيان أن زيارة عمران خان للسعودية تستهدف عرض الفرص الاقتصادية والاستثمارية لدى باكستان وعرض رؤيته لمستقبل البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن "مشاركته (في المؤتمر) تؤكد تضامننا مع المملكة في جهودها الرامية إلى أن تكون مركزا للأعمال والاستثمار الدولي".

كانت حكومة عمران خان قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزامها طلب الحصول على قرض إنقاذ جديد من صندوق النقد الدولي ليكون القرض رقم 13 بالنسبة لباكستان منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قادة العديد من الشركات والمؤسسات العالمية قرروا الانسحاب من المؤتمر السعودي على خلفية اختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر الحالي.

وقد أعلن يوم الأحد الماضي "جامي دايمون" الرئيس التنفيذي لمجموعة "جيه.بي مورجان تشيس" المصرفية الأمريكية الانسحاب من المؤتمر وكذلك "ستيف شفارتسمان" الرئيس التنفيذي لمجموعة "بلاكستون جروب" للاستثمار و"دارا كوسروشاهي" الرئيس التنفيذي لشركة خدمات النقل الذكي "أوبر تكنولوجيز". كما أعلن أمس وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن الانسحاب من المؤتمر، كما انسحبت قناة "فوكس بيزنس" التلفزيونية الأمريكية من المؤتمر كشريك إعلامي.