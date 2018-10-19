اكتشاف حفريات ديناصورات في منطقة منغوليا شمالي الصين

بكين - (أ ش أ):

اكتشف علماء آثار صينيون مجموعة من حفريات الديناصورات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين.

وقالت السلطات المحلية – في بيان اليوم - إن علماء الآثار عثروا على الحفريات في بلدة "ايجيناوير"، حيث تم العثور على حفريات ديناصور عملاق من سلالة "ساواروبود" طوله 17 مترا، يعتقد أنه كان موجودا خلال العصر الطباشيري المبكر قبل 120 مليون سنة.

وأضافت السلطات أنه تم العثور على حفريات لديناصورات "اركيانتومونيس" أيضا، مشيرة إلى أن الأحافير سليمة تماما.

وكانت المنطقة أدرجت منطقة بحاجة ماسة للقيام بالحفريات والاستكشاف، كما أنها ستوفر مواد قيمة للبحث عن ديناصورات ساواروبود.