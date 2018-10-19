خاشقجي في 24 ساعة| عائلته تعتبره "مفقود".. وترامب: مات.. وروسيا: أمريكا مسئولة

كتب - هشام عبد الخالق:

تصاعدت الأمور في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي حين اعتبر المتحدث باسم عائلة خاشقجي، اليوم الخميس، أن الكاتب السعودي "شخص مفقود" و"ليس هناك أي دليل قانوني أو رسمي خلاف ذلك"، قال الرئيس دونالد ترامب إنه يعتقد أنه ميت وأن مسئول سعودي كبير متورط في الموضوع.

وقال معتصم خاشقجي، ابن عم الصحفي جمال والمتحدث باسم العائلة كما عرّف نفسه، لشبكة "سي إن إن": إن "جمال ينتمي لعائلة سعودية معروفة ومثّل عائلته وبلده ومهنته على أعلى المستويات. لقد جعلنا جميعًا فخورين".

وأضاف معتصم، أن "جمال ليس ولم يكن معارضًا على الإطلاق. علاقته الوثيقة مع بلاده وحكامها قوية ومبنية على الاحترام المتبادل"، مستكملا بأن "جمال لديه عائلة، أبناء وأحفاد وإخوة وأخوات وأقارب كبار بالسن، يشعرون بالرعب بسبب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، ومعظمها يعتمد على مصادر غير رسمية".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه يعتقد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي "ميت"، معربًا عن ثقته في تقارير الاستخبارات من عدة مصادر التي ترجح بقوة أن مسؤولًا سعوديًا ذا مركز كبير كان له دور في اغتيال خاشقجي.

وتابع ترامب في حوار قصير أجرته معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: ما لم تحدث معجزة المعجزات، أود أن أعترف بأنه (خاشقجي) مات، وهذا مبنيّ على كل شيء، المعلومات الاستخباراتية التي تأتي من كل اتجاه.

واعترف ترامب، بأن الادعاءات أن ولي العهد السعودي أمر بعملية القتل تثير تساؤلات عميقة حول التحالف الأمريكي مع السعودية، وأنها أشعلت واحدة من أخطر أزمات السياسة الخارجية في فترة رئاسته.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال للصحفيين في البيت الأبيض، في وقت سابق من يوم الخميس، إنه أخبر الرئيس دونالد ترامب أنه "يجب أن نعطيهم (السعودية) بضعة أيام أخرى" لإكمال تحقيقهم في ما حدث للصحفي المفقود جمال خاشقجي.

وقال بومبيو: "أوضحنا لهم أننا نأخذ هذه المسألة على محمل الجد"، و"أكدوا لي أنهم سيجرون تحقيقاً كاملاً وشاملاً"، مشددا على "العلاقة الاستراتيجية الطويلة" التي تربط الولايات المتحدة بالسعودية والتي تدعوها إلى "التذكر".

بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه لن يتم "إفساد العلاقة التي تتمتع بها بلاده مع السعودية دون حقائق قوية".

واعتبر بوتين، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة "فالداي"، أنه "توجد مسؤولية على عاتق الولايات المتحدة" في قضية اختفاء جمال خاشقجي "لأنه عاش في الولايات المتحدة"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وشدد بوتين، على أنه "من الضروري انتظار نتائج التحقيق" في اختفاء خاشقجي في تركيا "قبل تخريب العلاقات مع المملكة العربية السعودية".