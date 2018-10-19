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الفيضانات تقتل 5 أشخاص في نيكاراجوا وحصيلة القتلى ترتفع لـ14

02:28 ص الجمعة 19 أكتوبر 2018
الفيضانات تقتل 5 أشخاص في نيكاراجوا وحصيلة القتلى ترتفع لـ14

ارشيفية

ماناجوا - (د ب أ):

قالت روزاريو موريلو نائبة رئيس نيكاراجوا إن الفيضانات الناجمة عن الامطار الغزيرة يوم الخميس أودت بحياة خمسة أشخاص آخرين مما رفع عدد القتلى إلى 14 على مدى أسبوعين.

ولقي آخر الضحايا حتفهم عندما جرفتهم مياه الفيضان أثناء محاولتهم عبور أنهار.

وأغرقت الأمطار أكثر من 1400 منزل، تضررت 22 منها بشكل جزئي ودمرت 9 منازل بالكامل في أجزاء مختلفة من البلاد، وفقا لأرقام من موريلو.

وأجبرت الفيضانات ما يقرب من 900 شخص على مغادرة منازلهم.

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