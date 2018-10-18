رئيس البرلمان الأوروبي مطالبًا بموقف موحد إزاء ليبيا: تعدد وجهات النظر الأوروبية "غير مفيد"

بروكسل (أ ش أ)

ناشد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، الدول الأعضاء في الاتحاد بتوحيد موقفها وإعداد استراتيجية موحدة للعمل في ليبيا.

ووصف تاياني - خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش القمة الأوروبية في بروكسل اليوم الخميس - تدخل أطراف أوروبية متعددة بوجهات نظر مختلفة في الشأن الليبي بـ"غير المفيد"، وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

واعتبر أن تباين مواقف الدول الأعضاء لن يسهم في تسوية الأوضاع وبسط الاستقرار في ليبيا، مشدداً على أهمية عودة السلام لليبيا إعلاء لشأن المصالح الاستراتيجية الأوروبية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدم لليبيين وجهة نظر موحدة خلال مؤتمر باليرمو، منتقدا السياسة الخارجية الأوروبية، قائلا "لسنا أقوياء بما فيه الكفاية تجاه القضايا الكبرى"، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بملف الهجرة، عبر تاياني عن دعمه لمقترح بلغاريا القائل بضرورة أن تساهم الدول الأعضاء، الرافضة لقبول المهاجرين على أراضيها مادياً في عملية قبولهم في دول أخرى، فـ"من لا يريد استقبالهم، عليه دفع مبالغ أكبر"، وفق كلامه.

وطالب الدول الأعضاء في الاتحاد بالإسراع في العمل من أجل إصلاح نظام دبلن للهجرة واللجوء.

يذكر أن تاياني شارك بجزء من لقاءات زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد، خلال قمتهم اليوم، حيث يتم بحث ملفات الهجرة والأمن الداخلي ومنطقة اليورو.