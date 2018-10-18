بوتين: إرهابيو شرقي الفرات احتجزوا مواطنين أمريكيين وأوروبيين كرهائن

موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن التشكيلات الإرهابية الناشطة في منطقة شرقي الفرات بسوريا احتجزت عددا من المواطنين الأمريكيين والأوروبيين كرهائن.

وأضاف بوتين - خلال مشاركته في منتدى فالداي الدولي للحوار، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الولايات المتحدة لم تنجز حتى الآن جميع المهمات الضرورية شرقي نهر الفرات داخل سوريا؛ ما أدى إلى استمرار أنشطة الإرهابيين في المنطقة.

وتابع "نرى الآن ماذا يحدث في الجانب الأيسر من الفرات، حيث تعمل المجموعات الكردية تحت رعاية زملائنا الأمريكيين الذين يعتمدون عليها، لكن من الواضح أنهم لم ينجزوا عملهم لأن عناصر داعش ما زالوا متواجدين في عدة قرى وبلدات بالمنطقة وفي الآونة الأخيرة بدأوا بتوسيع أراضي سيطرتهم واحتجزوا هناك 130 عائلة أي حوالي 700 شخص كرهائن".

ولفت إلى أن الإرهابيين "طرحوا مطالبهم وتقدموا بإنذار يكمن في أنه، إذا لم تتم تلبيتها،سيرمون بالرصاص 10 أشخاص يوميا"، وأضاف مشددا: "لقد قتلوا أمس الأول 10 أشخاص، أي بدأوا بتنفيذ تهديداتهم، وهذا الوضع، برأيي، كارثي ومرعب".

وشدد بوتين على أن روسيا لديها معلومات تفيد بأن "الإرهابيين احتجزوا هناك عددا من مواطني الولايات المتحدة والدول الأوروبية كرهائن"، واستطرد: "من الضروري التعامل مع هذا الوضع بشكل أو بآخر، لكن زملاءنا يلتزمون بالصمت وهناك كثير من العمل يجب إنجازه هناك".