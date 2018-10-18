مجلس النواب الليبي يطالب الجيش بتطهير الجنوب

القاهرة (د ب أ)

طالب مجلس النواب الليبي المنتخب القيادة العامة للقوات المسلحة، بإرسال تعزيزات ودعم عسكري وبشكل عاجل لـ"تطهير الجنوب الليبي من دنس العصابات الإجرامية".

وأدان المجلس في بيان "انتهاك المعارضة التشادية حرمة التراب الليبي بتواجد قواتها في مناطق الجنوب الليبي وممارستها عمليات النهب والخطف والقتل"، حسبما ذكرت اليوم الخميس "بوابة الوسط".

ويشهد الجنوب الليبي انتشارًا للمجموعات التشادية التي امتهنت خلال الفترة الماضية أعمال السرقة والحرابة والخطف مقابل مبالغ مالية، بالإضافة لعدة أعمال إجرامية أخرى يمارسونها.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا منذ الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.