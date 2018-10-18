ترامب: ناقشت مع بومبيو تفاصيل اجتماعه بولي العهد السعودي

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه التقى بوزير خارجيته مايك بومبيو صباح الخميس، بعد عودته من زيارة السعودية وتركيا، بشأن اختفاء الكاتب جمال خاشقجي.

وأضاف ترامب على تويتر، أنه ناقش مع بومبيو اجتماعاته في السعودية بالتفاصيل، بما في ذلك لقاء بومبيو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكد ترامب أن بومبيو ينتظر نتائج التحقيقات التي تجريها السعودية وتركيا، وأنه تحدث في مؤتمر صحفي بخصوص هذا.

وكان الصحفي جمال خاشقجي اختفى في الثاني من أكتوبر الجاري بعد ذهابه إلى قنصلية بلاده بإسطنبول لاستخراج بعض الأوراق. وتعتقد أنقرة أن خاشقجي لم يغادر مبنى القنصلية وأنه رُبما قُتِل فيها ونُقِلت جثته خارج المبنى، فيما تنفي الرياض ذلك وتؤكّد أنه غادرها بعد فترة وجيزة من دخوله.