وفاة 5 أشخاص جراء فيضانات في تونس

تونس - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب الأمطار الغزيرة في تونس اليوم الخميس إلى خمس وفيات على الأقل بجانب عدد من المفقودين.

وأفاد رئيس مصلحةالعمليات للحماية المدنية وسام حمدي اليوم لوسائل إعلام محلية بسقوط عدد من الوفيات والمفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت عددا من ولايات الجمهورية.

وتوفي أمس الاربعاء اثنان من الضحايا، أحدهما بولاية القصرين، وآخر طفل بولاية سيدي بوزيد، بينما عثر اليوم على جثتين في منطقة الدهماني بولاية الكاف غرب البلاد كانت السيول قد جرفتهما.

وقالت إذاعة محلية صباح اليوم إن وحدات الحرس الوطني عثرت على جثة خامسة تعود لحارس غابات فقد في جبل الظريف بمنطقة قرمبالية التابعة لولاية نابل منذ أمس الاربعاء، بعد أن جرفته مياه الأمطار الغزيرة.

وقررت السلطات اليوم الخميس تعليق الدراسة في العاصمة، بينما توقفت حركة القطارات والمترو إثر هطول أمطار عارمة طوال الليل.

وتسببت الأمطار في فيضان أودية بالعاصمة وضواحيها ما تسبب في إحداث انجرافات في الطرقات وتسرب المياه إلى أحياء سكنية، وقالت لجنة مجابهة الكوارث إن وادي مليان بجهة رادس شهد ارتفاعا غير مسبوق في مستوى منسوب المياه ليصل إلى مرحلة الخطر.

وأوضح مصدر من اللجنة أن السلطات المحلية قد تلجأ إلى إجلاء السكان في عدد من الأحياء القريبة من الوادي تحسبا لهطول المزيد من الأمطار اليوم.

وشهدت أغلب المدن التونسية منذ يوم أمس أمطارا غزيرة تسببت في انقطاع حركة السير في بعض الطرقات الرئيسية الرابطة بين المدن وانهيار جسور ونفوق مواشي، ما دفع السلطات في أغلب الولايات إلى تعليق الدراسة.

وطالب رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث واللجان الجهوية إلى البقاء على أهبة الاستعداد لمتابعة الأوضاع في ظل التقلبات المناخية.

وتأتي هذه الفيضانات بعد أسابيع قليلة من فيضانات ولاية نابل في سبتمبر الماضي والتي تسببت في وفاة ستة أشخاص وخسائر بالبنية التحتية وبالمنشآت العامة والخاصة وبالمحاصيل الزراعية.