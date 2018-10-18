الجناح العسكري لحماس يوجه رسالة تحذير إلى إسرائيل

غزة - (د ب أ):

وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس رسالة تحذير إلى إسرائيل بشأن تهديداتها بشن هجوم جديد على قطاع غزة.

ونشرت القسام على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو قصير تحت عنوان إلى "قادة العدو" في إشارة إلى المسؤولين الإسرائيليين، كتبت فيه باللغتين العربية والعبرية "إياكم أن تخطئوا التقدير".

وتضمن الفيديو مقاطع لراجمة صواريخ محلية تحمل شعار القسام واثنين من عناصرها يجهزان إطلاق صواريخ محلية.

وكان مسؤولون إسرائيليون هددوا مؤخرا بتصعيد عسكري ضد قطاع غزة على خلفية احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس الماضي.

ويوم أمس قتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون في سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية على قطاع غزة ، بحسب مصادر فلسطينية.

في المقابل أعلنت مصادر إسرائيلية أن صاروخا محليا أطلق من قطاع غزة فجر أمس سقط على مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل وأدى إلى أضرار مادية من دون وقوع إصابات.

ونفت الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة علاقتها بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، وقالت إنها ترفض "المحاولات غير المسؤولة التي تحاول حرف البوصلة وتخريب الجهد المصري" للتهدئة في القطاع.

ولاحقا أعلنت إسرائيل إغلاق معابر قطاع غزة حتى إشعار أخر.

وقتل أكثر من 200 فلسطيني وأصيب 22 ألفا بجروح وحالات اختناق منذ بدء مسيرات العودة على الأطراف الحدودية لقطاع غزة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.