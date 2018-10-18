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القبض على زعيم المعارضة الماليزية أحمد زاهد حميدي

11:24 ص الخميس 18 أكتوبر 2018
القبض على زعيم المعارضة الماليزية أحمد زاهد حميدي

أحمد زاهد حميدي

كوالالمبور - (د ب أ):

ألقت وكالة مكافحة الفساد في ماليزيا اليوم الخميس القبض على زعيم المعارضة ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد زاهد حميدي.

ويأتي اعتقال حميدي بعد إجراء تحقيقات بشأن تهم إساءة استخدام سلطة وخيانة الثقة وغسل الأموال يتعلق بأموال تخص مؤسسة على صلة بأسرة حميدي.

وجاء في بيان للجنة مكافحة الفساد أنه سوف يتم توجيه اتهامات لحميدي غدا الجمعة وفقا لقوانين مكافحة الفساد وغسل الأموال.

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