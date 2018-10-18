رئيس الوزراء الإيطالي: الانتقادات الأوروبية لخطط الموازنة "مفهومة"

روما - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن قلق المفوضية الأوروبية من الخطط الإيطالية لزيادة العجز "مفهومة"، متبنيا بذلك نبرة أكثر تصالحية مع بروكسل.

وقال كونتي في بروكسل :"أدرك تماما أن ميزانيتنا ليست هي ما تتوقعه المفوضية، ردود الفعل الأولية هذه مفهومة، أتوقع ملاحظات ناقدة".

وجاءت تصريحاته بعد يوم واحد من تعليق للمفوض الأوروبي جونتر أوتينجر قال فيه إنه "من المرجح جدا" أن تتخذ المفوضية الأوروبية خطوة غير مسبوقة برفض خطط الموازنة الإيطالية.

وقد دفع هذا نائب رئيس الوزراء الإيطالي الزعيم اليميني المتشدد ماتيو سالفيني إلى مطالبة مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالاهتمام بانفسهم "وترك الحكومة الإيطالية تهتم بشأن الإيطاليين".

وعلى هامش قمة للاتحاد الأوروبي، قال كونتي إنه تحدث بشأن الموازنة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأنها "معجبة جدا" بالإصلاحات التي تخطط لها إيطاليا.

وتبلغ نسبة العجز في الموازنة الإيطالية المقترحة للعام المقبل 4ر2% من إجمالي الناتج المحلي، أي أعلى ثلاثة مرات من نسبة الـ8ر0% التي كانت الحكومة السابقة قد وافقت عليها.

تجدر الإشارة إلى أن زيادة العجز أمر مثير للجدل لأن ديون إيطاليا تتجاوز بالفعل 130% من إجمالي الناتج المحلي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.