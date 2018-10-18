رئيس الوزراء الفلسطيني: إفشال "صفقة القرن" يبدأ من الخان الأحمر

القاهرة – (مصراوي):

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن الصمود والثبات أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الخان الأحمر، هو الخطوة الأولى لإفشال صفقة القرن التي تبدأ بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها والقدس عن محيطها وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأكد الحمد الله، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، متمسكون بإفشال هذا المخطط مهما بلغت التحديات والضغوطات الدولية التي هي بالفعل موجودة وبدأت بالحصار المالي، ولكن من المستحيل أن تقبل القيادة بمقايضة الأرض والوطن بأي مال سياسي.

وأضاف الحمد الله خلال تواجده، اليوم الخميس، في تجمع الخان الأحمر، برفقة عدد من الوزراء والشخصيات الرسمية "باسم الرئيس محمود عباس، أتينا للخان الأحمر للتأكيد على أننا نقف مع اهله وبجانبهم وسنبقى نساندهم وسنبقى نقدم كل الإمكانيات وسنسخرها هنا في الخان الأحمر وكل التجمعات البدوية مهما طلب منا؛ حتى نفشل المخطط الاستيطاني وسنستمر في المقاومة الشعبية السلمية ضد الاستيطان والاحتلال في كل أماكن تواجدنا".

وطالب رئيس الوزراء، المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، كما هي في كل أماكن الصراع في العالم، مشيرًا إلى أن هناك طلب فلسطيني من الأمم المتحدة بتوفير حماية لشعبنا لكن القرار وغيره الكثير من القرارات تبقى حبرًا على ورق عندما يتعلق الامر بالقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن أبو مازن أوضح قبل أيام أن هناك 705 من القرارات صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص فلسطين و86 قرارًا عن مجلس الأمن، قائلاً: "لماذا لم ينفذ أي قرار ألسنا بشرًا في جميع مناطق الصراع في العالم. نطلب التوقف عن هذه المعايير المزدوجة فنحن شعب يستحق الحياة."

وجدد الحمد الله دعوته حركة حماس للاستجابة لمبادرة الرئيس بتمكين الحكومة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها قضيتنا لتحقيق الوحدة الوطنية، والبدء بخطوات المصالحة عبر تمكين الحكومة، مؤكدًا أنه لن تكون دولة في غزة ودولة بدون غزة وأن الحكومة وكل مؤسسات الدولة جاهزة أن تذهب فورًا إلى غزة والقيام بواجباتها.

وناشد رئيس الوزراء أبناء شعبنا كافة وفصائل العمل الوطني والإسلامي إلى التواجد في الخان الأحمر لمواجهة الخطر الذي يتهدده، وإفشال المخطط الاستيطاني وكل المخططات الرامية إلى إنهاء إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لن تمرر هذه المخططات عبر المقاومة السلمية الشعبية.

ووجه الحمد الله التحية لأهالي الخان الأحمر، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعلى رأسهم رئيس الهيئة وليد عساف، وكل المتضامنين من أبناء شعبنا والمتضامنين الأجانب.