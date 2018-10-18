أبرز عناوين الصحف في 24 ساعة: ما احتمالية توجيه السعودية ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي؟
القاهرة - مصراوي:
قالت مجلة "فورين بوليسي الأربعاء إن الاقتصاد التركي لن يتعافى من أزمته الطاحنة التي يمر بها في أي وقت قريب، فيما كشفت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، الأربعاء، أن حركة طالبان الأفغانية حظرت تعليم الفتيات ووضعت مناهج متشددة جديدة في مدارس المنطقة التي تسيطر عليها شمال أفغانستان، ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا عن إمكانية السعودية في الرد على عقوبات أمريكية محتملة من عدمها، في أعقاب اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في تركيا أوائل الشهر الجاري.
الخبر التالى:مقتل وإصابة 3 جنود عراقيين في هجوم شنه مسلحون شرقي تكريت
الأخبار المتعلقة
-
فورين بوليسي: لماذا لم يتحسن الاقتصاد التركي بعد إطلاق سراح القس برونسون؟
-
"النفط والأسلحة".. ما احتمالية توجيه السعودية ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي؟
-
ترامب: خاشقجي ليس أمريكيا حتى أطلب من الـ"إف بي آي" التحقيق في اختفائه
-
"ذي تايمز": طالبان تسيطر على مئات المدارس في أفغانستان وتحظر تعليم
-
مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء هجوم انتحاري قرب قاعدة أمريكية بأفغانستان
-
"فوكس نيوز" تفضح كذب ترامب: علاقات الرئيس مع السعودية تمتد للتسعينيات
-
102
-
70
-
57
-
52
-
43
-
38
-
34
-
29
-
28
-
23
إعلان