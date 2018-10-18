أبرز عناوين الصحف في 24 ساعة: ما احتمالية توجيه السعودية ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي؟

القاهرة - مصراوي:

قالت مجلة "فورين بوليسي الأربعاء إن الاقتصاد التركي لن يتعافى من أزمته الطاحنة التي يمر بها في أي وقت قريب، فيما كشفت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، الأربعاء، أن حركة طالبان الأفغانية حظرت تعليم الفتيات ووضعت مناهج متشددة جديدة في مدارس المنطقة التي تسيطر عليها شمال أفغانستان، ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا عن إمكانية السعودية في الرد على عقوبات أمريكية محتملة من عدمها، في أعقاب اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في تركيا أوائل الشهر الجاري.