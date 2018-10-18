حول العالم في 24 ساعة: طائرة ميلانيا ترامب تهبط بسلام بعد "مشكلة ميكانيكية" "ودخان كثيف"
كتب – مصراوي:
شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها هبوط طائرة زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، بسلام، بعدما عادت إلى قاعدة "أندرو" الجوية، ونجاة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، من الموت بعد اصطدام السيارة التي كانت تقلها بأحد الأعمدة الخرسانية، فيما كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا، أن سلطات الأمن الألمانية تمكنت في عملية استمرت على مدار أكثر من عام من إحباط خطة هجوم إرهابي لتنظيم داعش في ألمانيا.
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