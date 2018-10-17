بارنييه: اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحتاج وقتًا أكبر

بروكسل (أ ش أ)

كشف كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشيل بارنييه، عن أن التكتل الأوروبي والحكومة البريطانية في حاجة إلى "مزيد من الوقت" للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا.

وقال بارنييه - لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء - إن كلا الجانبين عملا جاهدين، غير أنهم لم يصلوا إلى اتفاق بعد، مشددًا على أنهم في حاجة إلى مزيد من الوقت وأنهم سيواصلون العمل خلال الأسابيع القادمة في هدوء وصبر.

ولفتت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إلى أن المحادثات التي عقدت في وقت سابق، والتي كانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فشلت في إزالة نقطة الخلاف الرئيسية والتي تتعلق بكيفية إبقاء تدفق السلع والأفراد بحرية عبر حدود جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.