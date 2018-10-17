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السودان: التفاوض حول بدء المرحلة الثانية من الحوار مع أمريكا لازال في مرحلة مبكرة

11:10 م الأربعاء 17 أكتوبر 2018
السودان: التفاوض حول بدء المرحلة الثانية من الحوار مع أمريكا لازال في مرحلة مبكرة

الدكتور الدرديري محمد أحمد

الخرطوم (أ ش أ)

قال وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، إن التفاوض حول بدء المرحلة الثانية من الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، لازال في مرحلة مبكرة، وعندما تحدث أي تطورات سيتم الإعلان عنها في حينها.

وأشار الوزير - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عقب اجتماع المجلس القومي للسياسة الخارجية بالسودان، برئاسة الرئيس عمر البشير- إلى أنه تم تحديد يوم 15 من نوفمبر المقبل موعداً لبدء جولات التفاوض حول السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، بالخرطوم.

وأوضح أن المجلس القومي للسياسة الخارجية تناول عدداً من القضايا، أهمها جهود تحقيق السلام في دولة جنوب السودان وفي أفريقيا الوسطى، بجانب الدور الإقليمي للسودان بشكل عام، منوها بأنه تطرق لكافة ما هو مطلوب من السودان في هذه المرحلة المفصلية، وما هو ضروري من سلام لهاتين الدولتين الجارتين بما ينعكس خيراً على السودان.

وأضاف أنه تمت مناقشة القرار الخاص بإعادة هيكلة وزارة الخارجية وما تم تنفيذه في هذا الصدد خلال الفترة الماضية، والمطلوب الآن للانطلاق في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة وفرت نحو 20 مليون دولار من تنفيذ هذه الإجراءات.

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