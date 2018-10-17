مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء هجوم انتحاري قرب قاعدة أمريكية بأفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلن مسؤولون أفغان اليوم الأربعاء، مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء تفجير انتحاري قرب قاعدة "باجرام" العسكرية الأمريكية بمقاطعة (بروان) وسط البلاد.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن الحادث أسفر عن مصرع مدنيين أفغانيين اثنين وإصابة ثلاثة جنود أجانب إلى جانب مدنيين اثنين.

وأوضح رئيس شرطة المقاطعة محمد محفوظ أن الانتحاري استهدف القوات الأجنبية مترجلا أثناء قيامها بدورية، فيما لم يعلن عن جنسيات الجنود.

من جانبها، أعلنت جماعة (طالبان) مسؤوليتها عن الهجوم - في بيان - قالت فيه إن أفراد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) كانوا الهدف الرئيسي من الهجوم.

يشار إلى أن قاعدة (باجرام) الجوية القريبة من العاصمة كابول، التي تعد القاعدة الأمريكية الأكبر بأفغانستان قد تعرضت سابقا لعدة هجمات على يد متطرفي (طالبان).