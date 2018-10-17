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ميركل: أريد علاقات جيدة مع المملكة المتحدة

07:42 م الأربعاء 17 أكتوبر 2018
ميركل: أريد علاقات جيدة مع المملكة المتحدة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

بروكسل (أ ش أ)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تريد علاقات جيدة مع المملكة المتحدة.

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية، أن تصريح ميركل جاء قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت (يورونيوز) عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قولها: "قمنا بحل معظم القضايا المتعلقة باتفاقية الانسحاب (بريكست)، وحول أيرلندا الشمالية فالعمل المكثف سيمكننا من تحقيق هذه الصفقة".

وأضافت قائلة "الصفقة ليست في مصلحة المملكة المتحدة فحسب بل الاتحاد الأوروبي أيضًا.. الآن هو الوقت المناسب لتحقيق ذلك".

ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في قمة تطغى عليها المفاوضات حول بريكست التي لا تزال تتعثر حول مسألة الحدود الإيرلندية.

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