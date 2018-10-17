ترامب: السعودية حليف مهم لنا.. ولا أتستر عليهم

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المملكة العربية السعودية حليف مهم، وهم يشترون منا ليس فقط المعدات العسكرية، ولكن أشياء أخرى أيضًا".

وتابع ترامب، في لقاء صحفي بالبيت الأبيض، عندما ذهبت إلى هناك (السعودية)، وعدوا بشراء ما قيمته 450 مليون دولار من البضائع، و110 مليار دولار من المعدات العسكرية".

وقال إنه يتوقع أن تنكشف الحقيقة عن الصحفي المختفي جمال خاشقجي بحلول "نهاية الأسبوع".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه لا يتستر على السعوديين في قضية اختفاء خاشقجي.

وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة طلبت من تركيا إمدادها بأي تسجيلات لها علاقة بالصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي "إن وجدت".

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي، اختفى في 2 من أكتوبر الجاري، بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، من أجل إجراء بعض المعاملات الورقية.

وزعم مسوؤلون أتراك أنه قُتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، بينما نفت السعودية ذلك تمامًا.