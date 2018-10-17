أردوغان يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

أنقرة - (د ب أ):

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

كان بومبيو وصل إلى تركيا، صباح اليوم، قادما من السعودية التي زارها، أمس، حيث التقى بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبحث معهما قضية اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقال بومبيو، عقب اجتماعاته في السعودية: تقييمي هو أن هناك التزاما جادا بتحديد جميع الحقائق وضمان المساءلة بما في ذلك مساءلة كبار القادة السعوديين أو كبار المسؤولين".

وذكرت الخارجية الأمريكية أن زيارة بومبيو لتركيا ستركز على "بحث العلاقات الثنائية والترحيب بقرار إطلاق سراح القس أندرو برانسون (الذي كان محتجزا في تركيا، وتم إطلاق سراحه، وعاد إلى الولايات المتحدة مؤخرا). كما ستبحث قضية جمال خاشقجي".

وحضر لقاء أردوغان وبومبيو وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي اختفى منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول مطلع الشهر الجاري لاستخراج بعض الأوراق. وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبدا وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته.