وزير الداخلية التركي: تفتيش منزل القنصل السعودي سيبدأ فور التوصل لتفاهم مشترك

أنقرة - (د ب أ):

صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي محمد العتيبي في اسطنبول، على خلفية قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، سيبدأ "فور التوصل إلى تفاهم مشترك بين البلدين".

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء اليوم الأربعاء، فإن صويلو أشار إلى وجود قبول من الجانب السعودي لتفتيش منزل القنصل، وأن إطلاق عملية التفتيش تنتظر حاليا تفاهما مشتركا.

وشدد على أن "اختفاء خاشقجي ليس أمرا يتابعه العالم فحسب، بل هو اختبار للقوانين التركية".

وقال :"منذ اللحظة الأولى لاختفاء خاشقجي حرصنا على أمرين اثنين، الأول القيام بما يجب في إطار القانون والثاني ضبط النفس والالتزام بالمعاهدات الدولية والإقدام على خطوات شفافة".

وعن تأخر تفتيش مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، قال الوزير :"لو كان صدر إذن بتفتيش القنصلية السعودية من قبل، لما ثار كل هذا الجدل، وما أستطيع أن أجزم به حيال اختفاء خاشقجي هو أن على الجميع انتظار نتائج التحقيق".

واستطرد قائلاً :"لدي قناعات قوية في قضية اختفاء خاشقجي، ولكني لا أستطيع البوح بها لأن هذا الأمر من اختصاص القضاء".

وكانت الأناضول ذكرت أمس أن مجموعة العمل التركية السعودية المشتركة بشأن التحقيق في اختفاء خاشقجي تعتزم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي.

وكان فريق بحث جنائي تركي غادر القنصلية السعودية فجر أمس بعد تسع ساعات كاملة من التحقيقات. ووفقا لوسائل إعلام تركية فإن الفريق أخذ عينات من تربة حديقة القنصلية.

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي مختفٍ منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الجاري لاستخراج بعض الأوراق. وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبدا وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته.