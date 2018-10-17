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السعودية تنجح في تحرير رهينة فرنسي اختطفه الحوثيون باليمن

12:17 ص الأربعاء 17 أكتوبر 2018
السعودية تنجح في تحرير رهينة فرنسي اختطفه الحوثيون باليمن

القوات السعودية

الرياض (أ ش أ)

نجحت المملكة العربية السعودية في إطلاق سراح رهينة فرنسي، اختطفته ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ نحو 4 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء، عن مصدر مسؤول قوله: "إنه بناء على طلب الجانب الفرنسي للمساعدة في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي (آلان قوما) المختطف لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران منذ 8 يوليو الماضي بمحافظة الحديدة، فقد تم التنسيق مع القوات المشتركة حيال تسهيل إجراءات الحصول على تصريح للطائرة من نوع (C130) تابعة للجيش الفرنسي".

وأكد المصدر أنه تم مساء الثلاثاء، التصريح للطائرة، وتم نقل الرهينة من محافظة صنعاء إلى مسقط في سلطنة عمان.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن شكره للسلطات السعودية على إسهامها في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي المختطف لدى الميليشيات الحوثية.

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السعودية إطلاق سراح الحوثيون اليمن محافظة الحديدة

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