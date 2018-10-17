العالم في صور.. الإعلام أمام القنصلية السعودية.. وعرض عسكري في اليمن

تناولت وسائل الإعلام العالمية العديد من الأحداث البارزة، الثلاثاء، وكان منها استمرار وقوف الإعلاميين أمام قنصلية السعودية في إسطنبول، بينما تواجه إندونيسيا ومدينة فلوريدا الأمريكية طقس سيئ بين إعصار وفيضان.