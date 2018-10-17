أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

العالم في صور.. الإعلام أمام القنصلية السعودية.. وعرض عسكري في اليمن

02:00 ص الأربعاء 17 أكتوبر 2018
العالم في صور.. الإعلام أمام القنصلية السعودية.. وعرض عسكري في اليمن

بومبيو في السعودية

تناولت وسائل الإعلام العالمية العديد من الأحداث البارزة، الثلاثاء، وكان منها استمرار وقوف الإعلاميين أمام قنصلية السعودية في إسطنبول، بينما تواجه إندونيسيا ومدينة فلوريدا الأمريكية طقس سيئ بين إعصار وفيضان.

القنصلية السعودية مايك بومبيو جمال خاشقجي جماعة الحوثي

الخبر التالى:

التحالف العربي: 22 منفذا إغاثيا لليمن تعمل جميعها بكل طاقتها
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان