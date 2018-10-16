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وزارة الداخلية البريطانية: ارتفاع بنسبة 17% في جرائم الكراهية بجميع أنحاء البلاد

10:01 م الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
وزارة الداخلية البريطانية: ارتفاع بنسبة 17% في جرائم الكراهية بجميع أنحاء البلاد

وزير الداخلية البريطاني

لندن (أ ش أ)

كشفت إحصائية لوزارة الداخلية البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع 17% في جرائم الكراهية بجميع أنحاء البلاد، وتضاعف جرائم الكراهية الدينية منذ 2015.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن بيانات وزارة الداخلية البريطانية رصدت 098ر94 جريمة كراهية مسجلة من قبل الشرطة في إنجلترا وويلز خلال العام 2017/2018، في ارتفاع 17% من العام الذي يسبقه.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن الإحصائية الرسمية إلى أن الزيادة السنوية لجرائم الكراهية بدوافع دينية ارتفعت بنسبة 40%، حيث شهدت صعودًا من 5949 جريمة إلى 8336 خلال العام الماضي فقط، في ارتفاع بنسبة 153% منذ 2014/2015 حين كان إجمالي جرائم الكراهية الدينية 3293.

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