ترامب: "بن سلمان" أكد لي عدم علمه بما حدث داخل قنصلية السعودية باسطنبول

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أنكر معرفته بشكل كامل بما حدث داخل قنصليتهم في تركيا.

وأضاف ترامب، في سلسلة من التغريدات، أن وزير الخارجية مايك بومبيو كان حاضرًا.

وأكد ترامب أن بن سلمان أخبره أنه بدأ وسيوسع التحقيق الكامل الذي بدأ بالفعل في هذه القضية.

وأوضح ترامب، أن الإجابات سوف يتم توفيرها قريبًا.

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي، اختفى في 2 من أكتوبر الجاري، بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، من أجل إجراء بعض المعاملات الورقية.

وزعم مسوؤلون أتراك أنه قُتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، بينما نفت السعودية ذلك تمامًا.