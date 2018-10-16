"إيه بي سي نيوز": حكومة كوبا تطلق سراح معارض بارز من السجن

هافانا (أ ش أ)

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن حكومة كوبا أطلقت سراح المعارض البارز "توماس نونيز ماجدارياجا" الذي كان قد دخل في إضراب طويل عن الطعام للاحتجاج على سجنه.

وأضافت الشبكة أن الحكومة الأمريكية قد طالبت علنًا في 4 أكتوبر الماضي بإطلاق سراح ماجدارياجا بسبب ما قالت إنها "مخاوف جسيمة" على صحته.

ونقلت الشبكة عن قائد بارز في "الاتحاد الوطني الكوبي"، أوفيديو مارتن كاستيلانوس، قوله إن نونيز ماجدارياجا وصل إلى منزله شرقي كوبا مساء أمس الإثنين. وأوضحت إيه بي سي أن ماجدارياجا أضرب عن الطعام لمدة 62 يوماً في السجن، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم التأكد بشكل مستقل من ذلك.

وتابعت الشبكة أن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت حملة في هيئة الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء تدعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في كوبا بينما قالت الأخيرة إن أجندة إدارة ترامب "العنصرية والكارهة للأجانب" لا تؤهلها لمطالبة الدول الأخرى بإصلاحات في حقوق الإنسان، حسبما ذكرت إيه بي سي نيوز.

يُشار إلى أن المعارض الكوبي ماجدارياجا ظل في السجن منذ شهر أغسطس الماضي وذلك بتهم تتعلق بإطلاقه تهديدات داخل بلاده.